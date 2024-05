Razziano villetta ma la vittima dà loro un ultimatum: restituite il maltolto, o pubblico le vostre foto

I malviventi ripresi delle telecamere installate dal proprietario di casa.

FALCIANO DEL MASSICO. Si sono introdotti in un’abitazione di Falciano del Massico, ma sono stati ripresi delle telecamere di sorveglianza installate dal proprietario di casa che oggi, attraverso i social, lancia un avvertimento ai ladri.

L’uomo ha infatti pubblicato un’immagine tratta dal filmato, con i volti dei ladri al momenti non visibili, per dare la possibilità ai tre soggetti di riparare all’accaduto. Una sorta di ultimatum da parte della vittima che dà tempo ai malviventi di redimersi, prima di pubblicare le loro foto, con relativi nomi e cognomi.