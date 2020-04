In viaggio da Milano a Napoli due sospetti casi di CORONAVIRUS. E per la Fase 2 si teme l’esodo di massa dal Nord

Una paura fondata, poiché ancora oggi non sappiamo come funzionerà il regime degli spostamenti, soprattutto quelli riguardanti il lavoro

CASERTA (red.cro.) – Due ragazzi sarebbero arrivati ieri a Napoli, alla stazione Garibaldi, di rientro da Milano. Desta preoccupazione la notizia perché sembrerebbero essere dei sospetti positivi al Coronavirus. Un’ambulanza li avrebbe trasportati, ieri sera, all’ospedale Cotugno con dei presunti sintomi da Covid. Ora bisognerà accertare come i due abbiano potuto eludere i controlli del lockdown arrivando da Milano a Napoli.

Adesso, la paura è che dal 4 maggio si possa dare via un vero e proprio esodo di persone provenienti dalle regioni del nord, le più colpite dal contagio da coronavirus, verso il sud d’Italia, che fortunatamente ha mantenuto bassi i numeri dell’epidemia.

Ed è una paura fondata, poiché ancora oggi non sappiamo come funzionerà il regime degli spostamenti, soprattutto quelli riguardanti il lavoro, se ci saranno ulteriori modifiche sull’autocertificazione, oppure la mobilità verrà resa più libera.