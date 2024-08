Incendiata l’auto di una dipendente dell’Asl Caserta: l’incubo della brutta storia con l’ex fidanzato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Meno di un mese fa sia lei che il suo ex fidanzato furono sottoposti da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere all’attivazione della procedura di codice rosso, nata per tutelare le vittime di partner o ex partner violenti.

Una discussione degenerata a casa dell’ex compagno della dipendente dell’Asl Caserta che rese inevitabile sottoporre i due ai controlli previsti dalla legge nata sotto il governo Conte I.

Nelle scorse ore la donna ha visto la sua vettura essere data alle fiamme dinanzi alla sua abitazione, a Roccamonfina.

L’indagine dei carabinieri, chiaramente, sta partendo dai rapporti burrascosi che la donna, assistente sociale, ha avuto con il suo precedente partner.