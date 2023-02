INCENDIO IN CASA. Quattro poliziotti finiscono in ospedale per salvare una famiglia 16 Febbraio 2023 - 13:26

Emergono ulteriori particolari rispetto all’incendio avvenuto questa mattina a San Nicola la Strada SAN NICOLA LA STRADA – I vigili del fuoco e gli agenti della polizia, provenienti dalla questura di Caserta, hanno fatto il massimo e sono riusciti a salvare il padre e i due figli, uno dei due affetto da disabilità, rimasti bloccati dall’incendio avvenuto questa mattina in un’abitazione di viale Italia, in San Nicola la Strada. Come raccontato in un precedente articolo ( GUARDA QUI TUTTE LE FOTO ), il padre è in ospedale, ricoverato al Sant’Anna e San Sebastiano con un’ustione al braccio, mentre i figli hanno subito un’intossicazione da fumo e si trovano anche loro nel nosocomio. Stessa fine per quattro agenti della polizia, pure loro trasportati nella struttura ospedaliera del capoluogo a seguito di un’intossicazione. fine per Troppo il fumo inalato dai poliziotti nelle manovre di salvataggio dei tre residenti nell’abitazione.