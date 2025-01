Incendio in un garage, neonato di 20 giorni salvato dai carabinieri

Il salvataggio eroico di un appuntato scelto di Marzanello intervenuto sul posto unitamente ai suoi colleghi i quali in attesa dei vigili del fuoco non hanno esitato a sfidare le fiamme per trarre in fiamme un neonato ed un anziano ipovedente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VAIRANO PATENORA – Fiamme in un garage, carabinieri salvano neonato. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio del 14 gennaio scorso ad Artena comune del Lazio. I carabinieri della stazione locale e del nucleo radiomobile sono intervenuti a seguito della segnalazione di un incendio divampato all’interno di un garage situato in una palazzina di otto appartamenti.

Tra i militari eroi che, prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno portato in salvo tutti i residenti, c’è anche un carabiniere di Marzanello, frazione di Vairano Patenora.

Tra i messi in salvo un neonato di appena 20 giorni e un anziano ipovedente. A scopo precauzionale, il neonato è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Stessa sorte per due dei carabinieri intervenuti a causa di inalazione di fumi