INCENDIO MORTALE nella baracca. Trovata una bombola GPL annerita tra le fiamme

LUSCIANO/PARETE – Una bombola di GPL annerita, una rete da letto bruciata ed una cisterna per l’acqua: e’ quanto resta della baracca dove la scorsa morte ha trovato la morte un uomo non ancora identificato. Il fatto e’ avvenuto in aperta campagna tra Lusciano e Parete. Ad innescare l’incendio potrebbe essere stata una stufa che la vittima avrebbe acceso per ripararsi dal freddo o una fuga di gas da una bombola che doveva servire ad alimentare un fornello per cucinare.

La baracca, realizzata con materiali di fortuna (travi in legno e lamiere) si trovava ai margini di un vigneto lungo Via Torre Pacifico, una strada sterrata che attraversa i campi della zona. L’area e’ stata delimitata dai carabinieri e saranno gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco a stabilire quanto sia accaduto. E’ probabile che la vittima vivesse da sola anche perche’ in zona non ci sono altri rifugi di fortuna. Quando la notte scorsa e’ scattato l’allarme purtroppo non c’era piu’ nulla da fare. Carabinieri e vigili hanno trovato tra le macerie solo il corpo carbonizzato.