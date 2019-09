INCHIESTA AL COMUNE: SINDACO INDAGATO con altre 4 persone. I carabinieri sequestrano rivendita auto usate

CESA (red.cro.) – Un’area adibita a rivendita di auto usate è stata sequestrata dai carabinieri a Cesa, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord che vede indagate cinque persone: il sindaco di Cesa Enzo Guida, il capo dell’ufficio tecnico Luigi Massaro, il dirigente Salvatore Sarpo, il tecnico Tammaro Massaro e l’imprenditore Giovani Cammisa. per abuso d’ufficio, abuso edilizio, falso in atto pubblico e truffa.

L’indagine – avviata nel 2017 dai Carabinieri del nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, ha accertato irregolarità nel rilascio da parte del Comune di Cesa di un permesso a costruire in sanatoria in favore di un commerciante d’auto. Quest’ ultimo doveva apportare delle modifiche all’area destinata alla vendita di autovetture, ed ha presentato una richiesta per l’autorizzazione a costruire all’ufficio tecnico del Comune. Per gli inquirenti il titolo edificatorio sarebbe stato rilasciato senza che l’immobile avesse i requisiti per le modifiche richieste, e senza i preventivi controlli da parte del Comune. Il commerciante inoltre avrebbe consegnato al Comune un falso bollettino che attestava il pagamento degli oneri di oblazione pari a 7.230 euro.