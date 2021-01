Piazze di spaccio della camorra. 9 condanne. I NOMI

MARCIANISE – (GV) Spaccio per due clan rivali Belforte e Piccolo nove condanne e tre assoluzioni. Ecco il verdetto della terza sezione collegio B tribunale S. Maria CV: 16 anni e 10 mesi per Giulio Ciano; 16 anni e 4 mesi per Francesco De Matteis; 14 anni e 4 mesi per Pasquale Lasco; 1 anno e 2 mesi per Enrico De Biase, con il beneficio della pena sospesa; 1 anno e 2 mesi per Tommaso Ragozzino pena sospesa; 8 anni e 6 mesi per Raffaele Corvino; 2 anni e 8 mesi per Simmaco Coppola; 3 anni e 4 mesi per Francesco Martone; 1 anno per Carmine Zarrillo con pena sospesa. Molti imputati sono stati però assolti dell’aggravante camorristico Assolti completamente Maria Giuseppa Lasco, Nicola Di Giovanni e Caterina De Matteis.

Nel collegio difensivo sono stati impegnati gli avvocati Nello Sgambato e Salvatore Gionti.