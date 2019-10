SAN TAMMARO (red.cro.) – Un impatto duro che ha visto il ferimento anche di un bambino. Questo è avvenuto pochi minuti fa sul tratto di San Tammaro della Nazionale Appia. Un tamponamento a catena tra diverse auto che ha provocato alcune contusioni per i protagonisti della collisione e il ferimento, fortunatamente non grave, del piccolo, ovviamente trasportato in ospedale.