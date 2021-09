MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Potrebbe essere stata l’alta velocità a causare il sinistro stradale avvenuto alle 5 di questa mattina, in via Giardino. Una Citroen C1 bianca è finita contro la rete di recinzione di una abitazione, per poi ribaltarsi. Per fortuna tutti i ragazzi che erano a bordo del veicolo sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone per tutti i rilievi del caso.