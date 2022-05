CASERTA – Schianto in viale delle industrie all’uscita della variante Anas a Caserta. Una Citroen ed una Toyota si sono scontrate all’altezza dello spartitraffico. Sul posto i carabinieri. L’uscita della Variante è stata chiusa con le auto impossibilitate ad imboccare la rampa in direzione Santa Maria Capua Vetere, traffico in tilt.