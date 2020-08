SAN FELICE A CANCELLO – Un gruppo di cinque giovani della Valle di Suessola è rimasto coinvolto, ieri, in un incidente stradale per fortuna non gravissimo. Tornavano dal festeggiamento della promessa di matrimonio di due di loro.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Gaeta e ad avere la peggio è stato il promesso sposo, rimasto ferito lievemente alla mascella e al naso. Nel complesso, comunque, stanno tutti bene.