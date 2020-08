INCIDENTE DI SAN LEUCIO. C’è bisogno di donazioni di sangue per salvare il giovane Claudio

SAN PRISCO/SAN LEUCIO – È stato un incidente terribile quello che ha visto protagonista il giovane Claudio Carano, 23 anni, di San Prisco, che con la propria auto è finito contro un palo della luce, mentre percorreva la strada di San Leucio.

Il giovane si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Caserta, con problemi alle gambe e una grave perdita di sangue. Per questo motivo, parenti e amici hanno iniziato una campagna di sensibilizzazione per far sì che più persone possibili si rechino all’ospedale di Caserta per fare donazione di sangue, necessarie per salvare la vita a Claudio. Al centro trasfusioni di Caserta si può andare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, per donare il sangue. Chi vorrà andare farà qualcosa di molto importante per tutti i pazienti e in questo caso anche per Claudio.

IL LINK DEDICATO ALLA DONAZIONE DI SANGUE DELL’OSPEDALE DI CASERTA: https://www.ospedale.caserta.it/donareilsangue.htm