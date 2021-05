INCIDENTE DOMESTICO. Non ce l’ha fatta Nicoletta, morta in seguito ad una caduta per le scale

RECALE (Lidia e Christian de Angelis) Purtroppo non c’ha fatta l’85 enne Nicoletta Arnone, deceduta a seguito di una caduta, sabato sera, per le scale della sua abitazione in via Gadola a Recale. Oggi la terribile notizia, dopo che tutti avevano pregato affinchè la donna riuscisse a salvarsi. Purtroppo le lesioni riportate e le fratture sono state fatali per la stimata e apprezzata donna, nota come “a pullera,”. Nicoletta lascia i suoi amati figli. I funerali si terranno domani alle 9,30 nella chiesa Santa Maria Assunta . Sul corpo della donna è stato eseguito l’esame autoptico come disposto dal magistrato di turno della Procura di SMCV.