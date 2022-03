CASERTA – Scontro tra due vetture in A1 all’altezza del casello Caserta Nord. Sul posto gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dei fatti. Coinvolte una Fiat 500 X di colore grigio scuro e una Ford Fiesta color grigio metallizzato. Ambulanza sul posto. Si registrano rallentamenti alla circolazione in direzione Napoli. Si è fermata una coda di circa un chilometro nel tratto tra il casello di Caserta Nord e il bivio A1/A30 Caserta-Salerno.