SAN MARCO EVANGELISTA – Incidente stradale in Autostrada, traffico in tilt. Un incidente stradale è avvenuto poco dopo le 13 tra Nola ed il bivio tra l’A30 Caserta-Salerno e l’A1 Napoli-Milano, in territorio di San Marco Evangelista. In attesa dei mezzi di soccorso si registrano disagi alla circolazione.