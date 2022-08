SANTA MARIA CAPUA VETERE – Due giovani sammaritani, sono rimasti gravemente feriti, qualche giorno fa, in un incidente in sella ad un quad, durante la loro vacanza in Grecia. Si tratta di A.D. A., consulente del lavoro figlio di un ex consigliere comunale, e della sua fidanzata A. I due, soccorsi in un primo momento da alcuni passanti, sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale di Atene dove sono ancora tutt’ora ricoverati.