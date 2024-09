Incidente in via Principe di Piemonte: due feriti

Grande lo spavento, soccorritori sul posto

PORTICO DI CASERTA – Incidente, pochi minuti fa, in via Principe di Piedimonte nel centro di Portico di Caserta. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente ma, fortunatamente, senza alcuna conseguenza grave per le due persone coinvolte: una trasportata A.R., trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta mentre l’altra persona ferita è stata affidata alle cure dei medici dell’ospedale di Piedimonte Matese