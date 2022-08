VITULAZIO – Incidente, questa mattina, in via Tutuni a Vitulazio: un ferito. A raccontare del sinistro è il consigliere di minoranza Antonio Scialdone: “Oggi ennesimo incidente. Via Tutuni è diventata una strada pericolosa per i passanti e per i residenti. E’ completamente abbandonata” aggiunge postando anche le foto di una richiesta di dossi da installare in zona proprio per la pericolosità della strada.” Fortunatamente non sembrerebbero preoccupare le condizioni dell’uomo rimasto ferito.