Disagi alla circolazione

ALIFE/DRAGONI – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale che collega Dragoni, con l’area del Matese. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada nella curva poco dopo Ponte Margherita. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e due pattuglie di carabinieri. Secondo i primi riscontri non sembrerebbero esserci, fortunatamente, feriti gravi. Disagi alla circolazione