FRANCOLISE/SESSA AURUNCA – Si è verificato un incidente lungo la Strada Statale 7 Appia, nel tratto compreso tra Francolise e Sessa Aurunca, a pochi metri dallo svincolo per Carinola. Coinvolta una sola auto, una Audi di colore grigio, che è finita in un fossato, in direzione Sessa. Sul posto si sono i carabinieri e un’ambulanza.