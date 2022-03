CASTEL MORRONE – Incidente nei pressi del Palamaggiò per un centauro del posto. L’uomo P.G., per cause ancora in fase di accertamento è caduto dalla motocicletta impattando violentemente al suolo, le sue condizioni sono apparse subito serieMomenti di tensione all’arrivo dell’equipe medica aggredita da un presente sul posto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.