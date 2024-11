Incidente nella frazione. Auto contro scooter: due 18enni feriti, uno è grave

Lo schianto in via Ponte Grotta

MADDALONI – E’ di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio dello schianto tra auto e scooter che si è verificato intorno alle 20:30 di lunedì in via ponte Grotta a Massercola. I feriti, entrambi diciottenni del posto, erano in sella ad uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con un’auto.

L’impatto è stato violentissimo: il parabrezza della verdura è stato distrutto con il manubrio dello scooter rimasto conficcato nel vetro e i ragazzi gravemente feriti. Trasportati all’ospedale di Caserta. Uno dei giovani ha riportato delle gravi lesioni al cranio e sarebbe in coma mentre le condizioni dell’altro non sarebbero altrettanto preoccupanti. Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso.