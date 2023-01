Incidente nella notte per una ragazza: auto finisce fuori strada

Stava rientrando da lavoro quando, per cause ancora in fase di accertamento, ne ha perso il controllo

TEANO – Incidente, la notte scorsa, lungo la strada provinciale che collega la zona di Vairano Patenora con il capoluogo sidicino.

Una giovane donna del posto aveva terminato da poco il proprio turno di lavoro in una importante struttura ricettiva ubicata nel territorio del comune di Caianello e stava facendo rientro a casa, erano circa le tre di notte, quando alla guida della sua auto è finita fuori strada.

Sul posto è arrivata una pattuglia di carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Capua. Alla base dell’incidente potrebbe esserci stato un colpo di sonno.