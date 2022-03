CASAL DI PRINCIPE – Carambola shock, questo pomeriggio, lungo l’Asse Mediano. Poco dopo l’uscita Casal di Principe per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate due vetture: una Smart ed una BMW. Quest’ultima si è ribaltata andandosi a schiantare contro il guardrail ritornando al centro della carreggiata rischiando di travolgere le auto che sopraggiungevano. Il conducente fortunatamente illeso è uscito con le proprie gambe dall’auto.