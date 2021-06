PARETE- Incidente stradale si trasforma in rissa. E’ accaduto ieri sera in via IV Novembre a Parete. Una vettura guidata da un giovane ragazzo della zona sulla quale viaggiava in compagnia di due amiche, in fase di sorpasso di un’ utilitaria con a bordo una mamma con la figlia ha provocato un tamponamento.

Sembrerebbe che due occupanti delle rispettive auto siano venute alle mani e che per riportare la dovuta calma ci sia stato bisogno Dell’intervento dei carabinieri.