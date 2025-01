Il NOME. Incidente sul lavoro a BAIA DOMIZIA. Noto imprenditore precipita dal balcone di un’abitazione

L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe scivolato precipitando nel vuoto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

BAIA DOMIZIA – Incidente sul lavoro Baia Domizia. Un noto imprenditore di Sessa Aurunca, Franco C., secondo una prima ricostruzione stava lavorando su un balcone al secondo piano di un’abitazione quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe svicolato precipitando nel vuoto. Un impatto violento che avrebbe provocato serie conseguenze per il 50enne. Scattata la richiesta d’aiuto sul posto si sono portati i sanitari del 118 e trasportato il ferito all’ospedale Sant’Anna e Sebastiano dove i medici dopo una primo soccorso hanno reso necessario il trasferimento dell’uomo alla Clinica Pineta Grande.