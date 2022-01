PIETRAMELARA – Antonio P., di circa 50 anni è ricoverato nell’ospedale civile di Caserta nel reparto di Neurochirurgia in seguito ad un incidente sul lavoro. L’uomo sarebbe caduto da una scala mentre stava eseguendo degli interventi in un capannone della sua ditta. Dopo un volo di qualche metro avrebbe battuto la testa. Questa una prima ricostruzione dei fatti. Un’ambulanza lo ha trasferito in ospedale. Le sue condizioni sarebbero serie.