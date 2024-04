Incidente sul lavoro nello Stir dell’Amministrazione provinciale. Operaio in ospedale

Sul posto i carabinieri e gli ispettori del lavoro

SAN TAMMARO – Incidente sul lavoro allo Stir di San Tammaro dove un operaio, G. L. di 48 anni, per cause ancora in corso di accertamento è rimasto ferito a seguito di un incidente all’interno dell’impianto più importante gestito dall’amministrazione provinciale attraverso la Gisec, riportando un trauma cranico con ferita lacero contusa a livello temporale destro.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno preso in cura il paziente, i carabinieri e gli ispettori del lavoro.