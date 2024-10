Incidente sul Vialone, coinvolta auto dei carabinieri

I rilievi del caso affidati alla polizia municipale

MARCIANISE– Incidente, poco dopo le 13:00, nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud. Due i mezzi coinvolti, tra questi una vettura in dotazione ai carabinieri. Un’auto, a bordo della quale viaggiava una coppia di 70enni diretti proprio verso l’imbocco autostradale in direzione Napoli- Roma, al termine del tratto di Viale Carlo III, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate.

Sul posto per i rilievi del caso sono arrivati anche gli agenti del comando di polizia municipale, e il 118 per prestare soccorso ai feriti.