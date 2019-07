SAN FELICE A CANCELLO (red. cro.) – Incidente lungo l’A1 in direzione Pontecorvo . nell’impatto è stato coinvolto un tir della ditta Gagliardi di San Felice a Cancello. Non si conoscono al momento le cause che hanno provocato il sinistro stradale-

Fortunatamente l’autista del mezzo è rimasto illeso. Traffico paralizzato per ben due ore.