Caserta – Serata “movimentata” in piazza Pitesti a Caserta. I conducenti di due autovetture hanno infatti dato in escandescenze in seguito ad un incidente. Dopo l’impatto, abbastanza forte da danneggiare vistosamente le auto, i soggetti hanno dapprima iniziato a discutere animatamente circa l’attribuzione delle colpe del sinistro, ma ben presto il tutto è degenerato in un’accesa rissa, fortunatamente placata sul nascere dagli uomini della Polizia Municipale giunti sul posto.