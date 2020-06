Indagano i carabinieri sull’irruzione nella sala stampa del Pinto. I PARTICOLARI

CASERTA – I carabinieri indagano su quanto accaduto ieri pomeriggio nella sala stampa dello Stadio Pinto di Caserta, dove poco prima della conferenza indetta dalla societa’ per la presentazione del nuovo direttore generale Vincenzo Todaro, quando erano presenti giornalisti e dirigenti, tre uomini con tuta bianca, di quelle utilizzate dal personale medico, quindi irriconoscibili, hanno fatto irruzione scaricando un estintore contro i presenti e lanciando alcune sedie.

Gli ignoti sono poi fuggiti passando per il campo e abbandonando le tute. In una nota la Casertana Calcio ha condannato l’episodio. “La Casertana FC condanna fermamente l’azione posta in essere da ignoti presso la sala stampa del Pinto, e manifesta tutto il suo disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. L’episodio, fortunatamente, non ha portato conseguenza alcuna per gli operatori dell’informazione e i rappresentanti della societa’ presenti in sala. Il programmato appuntamento con i giornalisti si ritiene rinviato a data da destinarsi“.

La conferenza e’ stata rinviata a data da destinarsi. Prima della conferenza stampa erano stati appesi ai cancelli esterni dello stadio degli striscioni contro i giornalisti.