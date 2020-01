MACERATA CAMPANIA – È di Macerata Campania il 23enne, studente, indagato per la morte di Luca Pulsoni, 29 anni. Il maresciallo della Guardia di finanza in servizio a Vibo Valentia è deceduto a causa delle ferite riportate per un colpo sparato dal 23 con il fucile durante una battuta di caccia. La Procura calabrese ha disposto l’autopsia e ha iscritto il 23enne nel registro degli indagati.