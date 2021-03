CASALUCE – E’ arrivata, nella notte, la scarcerazione dell’imprenditore Alberto Marino, che si trovava agli arresti domiciliari per gli appalti ASL con Sannino e Della Ventura . Il riesame ha annullato la misura cautelare per mancanza di gravi indizi, sia per la corruzione che per la turbativa d’asta. L’imprenditore è difeso dagli avvocati Alfonso Quarto ed Emanuele Caianiello