“Indossa bene la mascherina”, autista aggredito da un 36enne. Denunciato

REGIONALE – L’autista di bus è stato aggredito da un passeggero al quale aveva chiesto di indossare correttamente la mascherina: è successo ieri, in piazza Dante, a Napoli, a bordo del pullman dell’Azienda Napoletana Mobilità, in servizio sulla linea C/63. La vittima dell’aggressione, un 54enne di Casandrino, in provincia di Napoli, ha chiesto aiuto ai carabinieri, telefonando al 112. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti e bloccato l’aggressore, un 36enne napoletano incensurato, che è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Il conducente del mezzo pubblico ha riportato un trauma contusivo e uno stato di agitazione: i sanitari lo hanno giudicato guaribile in 5 giorni.