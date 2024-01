Infermiere casertano muore a 51 anni, domani l’addio a Donato

SAN POTITO SANNITICO – Si terranno domani, 29 gennaio, i funerali di Donato Fiorillo, padre di Gioele, Melissa e Michele, infermiere del pronto soccorso del Pineta Grande Hospital, di Castel Volturno.

Come raccontato in un articolo di questa mattina, Donato è deceduto a seguito di una malattia, che lo ha fatalmente debilitato in soli 35 giorni.

La messa funebre sarà celebrata nella sua San Potito Sannitico domani, alle ore 15, nella chiesa di Santa Caterina.