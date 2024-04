Inferno in Autostrada: due feriti in codice rosso, illesi due bambini

Lo schianto poco prima dell’alba

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CAPUA. Lo schianto è avvenuto all’alba, intorno alle 4.30 di questa mattina, in Autostrada, direzione Napoli. Due auto, probabilmente per un sorpasso azzardato, si sono scontrate ed i due conducenti sono poi stati trasferiti all’ospedale di Caserta in codice rosso.

Tre le ambulanze del 118 che si sono portate sull’A1: nelle vetture coinvolte viaggiavano, in una, un uomo che stava recandosi al lavoro, mentre nell’altra auto c’era un’intera famiglia: marito, moglie e due bambini che, fortunatamente, sono usciti illesi dall’incidente.