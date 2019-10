Inizia un weekend di fuoco a CASERTA. Controlli a tappeto in Corso Trieste, Piazza Dante & Co. contro sosta vietata e guida senza patente. Multato anche un negozio

CASERTA – I Carabinieri della Compagnia di Caserta e quelli della locale Polizia Municipale, in prossimità dell’inizio del fine settimana, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

In particolare le forze dell’ordine hanno concentrato l’attenzione lungo le vie del centro cittadino ed in particolare il Corso Trieste, Piazza Dante, via F. Correra, via G.M. Bosco.

Numerose sono state le persone ed i veicoli controllati come numerose sono state le violazioni riscontrate quali la mancata copertura assicurativa del veicolo, la sosta vietata, la fermata selvaggia nei pressi di incroci o di passi carrabili, la mancata revisione del veicolo, la guida senza patente. Sanzionato anche un esercizio pubblico per occupazione di sede stradale.