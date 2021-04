INSEGNANTE POSITIVA, ritorno in DAD per due classi. Il sindaco: “Tampone per tutti gli alunni”

SPARANISE – Sono due le classi della scuola elementare di Sparanise che da oggi tornano alla didattica a distanza a seguito della riscontrata positività di un insegnante.

Ad annunciarlo è il sindaco Salvatore Martiello: “A causa dell’esito positivo del tampone ad una docente della scuola primaria da venerdì è sospesa l’attività didattica in presenza per le classi 3A e 3B. A seguito di interlocuzione con l’Asl verificheremo la possibilità, salvo consenso dei genitori, di somministrare un tampone antigenico gratuitamente a tutti gli alunni, al fine di tranquillizzare i genitori e scongiurare ulteriori diffusioni. Continua, l’attività didattica in presenza per le altre classi”.