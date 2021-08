Inseguimento nelle strade del centro: pregiudicato sfugge ai carabinieri

In sella ad uno scooter e a folle velocità ha seminato il panico nel centro storico della città facendo perdere le proprie tracce

SANTA MARIA A VICO Un inseguimento nelle strade del centro cittadino oggi pomeriggio ha attirato l’attenzione dei residenti. I carabinieri in uscita dalla zona di via Migliori, a Santa Maria a Vico, a sirene spiegate hanno inseguito lo scooter con in sella un noto pregiudicato della zona che viaggiava a tutta velocità, senza casco. Il centauro è riuscito a farla franca, rischiando anche di provocare un incidente.