INSTANT POLL Youtrend per Sky. Ecco come sarebbe il nuovo Parlamento. Tutti i seggi. Maggioranza comoda per il centrodestra alla Camera, meno comoda ma chiara al Senato

Qui sotto tutti i numeri della simulazione realizzata da questo istituto di statistica le cui previsioni sono state preziose per noi anche durante la campagna elettorale.

CASERTA Dopo aver lavorato sull’exit poll che Antonio Noto ha fatto per Raiuno, sull’Instant poll fatto da Swg per La7 e sull’Intention poll che Tecnè ha fatto per le reti Mediaset, decolliamo verso Sky. Qui incrociamo il lavoro di Youtrend, che pure abbiamo utilizzato nei giorni scorsi per tenere sotto controllo le previsioni sulle contese nei collegi uninominali tra le diverse coalizioni e i diversi partiti in campo. Youtrend, che ha già un lavoro avviato, ha potuto costruire in base ai suoi Instant poll che ricalcano in linea di massima i risultati degli altri istituti di statistica, ha anche reso noto, attraverso lo spesiale elettorale di Sky tg24 una prima simulazione relativa alal composiione dei due rami del Parlamento. In base agli Instant Poll di Youtrend, il centrodestra otterrebbe 228 seggi alla Camera – ricordiamo che la maggioranza assoluta è di 201. Il centrosinistra 95, il Movimento Cinque Stelle 47, Azione più Italia Viva 19, altri 3. Qui non si capisce bene se gli altri siano rappresentati proprio da Italexit che, al momento, appare l’unico dei piccoli fuori dalle coalizioni a poter accarezzare il sogno di superare lo sbarramento del 3% e di partecipare al riparto, evidentemente solo proporzionale. Però qui Youtrend butta un po’ di numeri alla carlona, visto e considerato che nel proporzionale (al maggioritario i candidati di Italexit non hanno alcuna speranza) il 3% su 243 eletti fa poco più di 7 seggi, precisamente 7 seggi virgola 29, con questo 0,29% che probabilmente andrebbe messo in palio nel conteggio dei resti per capire se poi Paragone riesce ad eleggere un altro deputato, oppure no. Dalla circoscrizione Estero arriverebbero altri 8 eletti. Per cui, il centrodestra potrebbe toccare o anche superare quota 230, che non è proprio una cosa blindatissima ma sicuramente costituisce una maggioranza abbastanza solida.

IL SENATO

A Palazzo Madama, ricordiamo che la maggioranza è di 101, fermo restando che, in questo computo, non sono considerati i senatori a vita che, però, oggi non sono poi tanti e non dovrebbero incidere granché. Secondo Youtrend il centrodestra otterrebbe 115 seggi, il centrosinistra 44, il Movimento Cinque Stelle 24, Azione-Italia Viva 10. Ancora in questo caso vengono attribuiti ad altre liste 3 seggi. Qui il discorso diI talexit sarebbe un po’ più complicato, perché fermo resando la necessità di superare lo sbarramento del 3%, la ripartizione avverrebbe sempre regione per regione e, dunque, in questo caso, il calcolo fatto per la Camera, dove si ragiona partendo dall’aggregato nazionale, non si può fare. Nel caso di Palazzo Madama, i parlamentari provenienti dalla circoscrizone Estera sarebbero 4. Il che potrebbe fare auentare di una unità o anche di 2 la quota di 115, portandola a 117 che, come sempre capita al Senato, anche quando questo era formato da 315 componenti, rende i numeri di questo ramo del Parlamento, ciò a causa della ripartizione regionale, meno comodi per la coalizione vincitrice delle elezioni politiche.