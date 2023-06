Insulti a Mario Balotelli durante una diretta Instagram: condannato influencer casertano

Condanna anche per Clelia Carleen ex del calciatore per essere intervenuta durante la diretta e…

CASTEL CAMPAGNANO – Influencer casertano condannato a 2mila euro di multa (con pena sospesa) per aver rivolto degli insulti a Mario Balotelli durante una diretta Instagram.

Alessandro Rosica, di Castel Campagnano, è stato condannato, insieme alla modella svizzera Clelia Carleen, ex compagna dell’ex attaccante della nazionale italiana, a 2mila euro di multa (con pena sospesa).

Secondo l’accusa nel 2020 durante una diretta dalla pagina Instagram “Investigatoresocial” di cui Rosica è gestore i due avrebbero offeso “la reputazione, l’onore ed il decoro” del calciatore e proprio il gestore della pagina avrebbe insultato Balotelli lanciando nei suoi confronti pesanti accuse: “Uno che abbandona il figlio è una merda” o definendolo ancora “schifo di uomo non vale nulla“. La ex compagna di Balotelli avrebbe chiaramente fatto riferimento al calciatore chiamandolo per nome e cognome affinché i followers sapessero di chi si stesse parlando.