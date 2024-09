Intero parco residenziale resta a secco: manca l’acqua da giorni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Residenti del parco Mecos senz’acqua, rubinetti a secco per intere giornate: monta la polemica soprattutto tra quanti abitano ai piani più alti. Una situazione purtroppo non nuova in questa parte della città, viale Carlo III; noi stessi ci siamo occupati della vicenda ad aprile scorso. Ma nulla sembra essere cambiato.

“Abbiamo inviato comunicazioni e segnalazioni al Comune, – dicono i residenti – ma la situazione resta invariata: per poter fare una doccia siamo costretti ad aspettare la notte”.

Il problema pare essere legato alla scarsa pressione.