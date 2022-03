Interrogatorio fiume per Angela Iannotta, ancora ricoverata in ospedale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Angela Iannotta e’ stata interrogata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, delegata delle indagini, nell’Ospedale di Caserta – Reparto Grossi Traumi – dove e’ ricoverata in gravi condizioni.Un interrogatorio fiume di oltre due ore e mezzo terminato pochi minuti fa. Accolto l’appello disperato e accorato di Angela dal magistrato inquirente.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere – hanno dichiarato gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo poco fa ai mass media – merita tutta la nostra fiducia e oltre che per la professionalita’ anche per sensibilita’ dimostrata nello specifico verso la vicenda della giovanissima Angela Iannotta che sta seguendo con massima attenzione, con sollecitudine. Angela che ha chiesto accoratamente di essere sentita dal Procuratore della Repubblica e’ stata esaudita : oggi pomeriggio e’ stata sentita. Grossa svolta nell’inchiesta a carico dei medici coinvolti nella vicenda.Hanno sottolineato i legali: “Abbiamo appreso telefonicamente, con grande gioia, poco fa dalla nostra assistita Angela – continuano gli avvocati Crisileo nella loro dichiarazione alla stampa – che oggi pomeriggio lei e’ stata interrogata per circa tre ore dal magistrato e dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati delle indagini sul caso in cui e’ rimasta coinvolta.”

Sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla giovane mamma 28enne sammaritana c’e’ il massimo riserbo. Top secret. Nessuna indiscrezione e’ trapelata. I difensori sono stati irremovibili sul punto e non hanno voluto riferire particolari che le hanno probabilmente raccontato la giovane Angela a telefono essendo il tutto ovviamente coperto dal segreto istruttorio. Subito accolta, in poche ore,la richiesta dal Procuratore della Repubblica di Angela Iannotta : cosa,questa, che denota – sottolineano i difensori della giovane mamma – la grande professionalita’ e sensibilita’ della magistratura sammaritana verso una giovane povera donna ancora in pericolo di vita che sta per sottoporsi ad un quinto e rischioso intervento chirurgico quod vitam per la ricostruzione di alcuni organi interni tra cui l’esofago che dovra’ essere eseguita al Secondo Policlinico di Napoli dal prof. Francesco Corcione, accademico e presidente della Societa’ di Chirurgia Italiana. Sicuramente Angela ha raccontato – ipotizziamo i legali – al magistrato inquirente tutta la sua vicenda passata e vissuta, il suo calvario patito, i suoi rapporti con il dott. Stefano Cristiano, la messaggistica intercorsa con lui, le due operazioni subite dalla giovane mamma di Santa Maria Capua Vetere, madre di tre figli piccoli in tenera eta’, l’ultimo di soli due anni e mezzo: le sue due operazioni di mini by pass gastrico, la prima presso la Clinica Villa Letizia de L’Aquila e la seconda presso Villa del Sole di Caserta, eseguite entrambe ad opera del chirurgo bariatrico dott. Cristiano direttore di chirurgia della Clinica Villa del Sole di Caserta. E soprattutto si sara’ soffermato sul periodo di degenza post secondo intervento chirurgico, presso la struttura privata casertana dal 19 gennaio al 3 febbraio scorso, quando venne trasportata di urgenza con un’autombulanza del 118 presso il Pronto Soccorso del nosocomio casertano in gravissime condizioni di salute meglio a dirsi in pericolo di vita forse citando nomi e circostanze dettagliate, almeno quelle che ricordava. Nel caso di un futuro peggioramento delle sue condizioni di salute – hanno precisato i legali di Angela – non esiteremmo a fare una nuova richiesta al Pubblico Ministero e al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale sammaritano : questa volta per far fissare immediatamente un incidente probatorio che riteniamo indispensabile per cristallizare la prova della dichiarazione della nostra assistita – nel pieno e doveroso contraddittorio delle parti processuali coinvolte nella vicenda giudiziaria – come anticipazione dibattimentale. Speriamo che non siamo costretti ad arrivare a questo punto perche’ questa cosa ci rattristerebbe molto) – hanno concluso con tono sommesso sempre i legali della giovane – perche’ significherebbe che la fase critica della salute di Angela andrebbe in fase decisamente discendente e che tutto potrebbe precipitare da un momento all’altro.