Intese elettorali, vertice del centrodestra

Hanno partecipato all’incontro Basile, Delli Paoli e Schiavone

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Sarà stato il recente intervento del consigliere di centrodestra, che invitava Antonio Megaro ed Eligia Santucci a dimettersi, o sarà che le prossime elezioni comunali iniziano a farsi sentire anche grazie alle Europee, fatto sta che in queste ore si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato Francesco Basile, Pierluigi Schiavone della Lega e anche Pasquale Delli Paoli. L’argomento è stato proprio quello delle prossime elezioni amministrative che vedono il centrodestra in fermento per lei costituzione di un gruppo che vuole presentare liste non solo con tutti i simboli, ma sbatte affiancate dalla società civile e associazioni di categoria. Insomma, se il PD di Vito Marotta non vuole demordere puntando sui nomi storici della squadra, il Centrodestra intende approfittare della forza nazionale per tentare la vittoria anche a San Nicola la Strada che da oltre riesco anni si è vestita di sinistra.