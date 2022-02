Inventiva e determinazione: la storia di Francesco Russo influencer e imprenditore maddalonese

MADDALONI – Inventiva, determinazione e professionalità. Sono questi gli elementi

principali del successo social e non solo del giovane imprenditore ed influencer maddalonese

Francesco Russo. In quattro anni, Francesco ha lanciato l’attività di famiglia su social, in particolar

modo su Instagram, aumentando la visibilità e la credibilità della piccola realtà a livello nazionale.

Francesco Russo è figlio d’arte. Suo padre Giuseppe ha avviato “L’Antica Cittadella”, pasticceria

artigianale nel centro storico cittadino. Francesco, classe 1993, dopo gli studi al Liceo Classico ‘G.

Bruno’ di Maddaloni ha iniziato a lavorare nell’attività di famiglia, proseguendo al tempo stesso la

carriera universitaria. E’ infatti inscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. La voglia di

crescere e di coltivare la propria attività sul territorio ha spinto il giovane maddalonese a creare

qualcosa di nuovo che gli permettesse di crescere in professionalità ed in fama. Da qui l’idea di

creare quattro anni fa il brand “L’Antica Cittadella” sfruttando al massimo le potenzialità di un

social come Instagram per farsi conoscere e per allacciare contatti importanti. In questo lasso di

tempo, la pagina creata da Francesco ha raggiunto quota 16.800 follower, un risultato notevole

nell’ambito provinciale e regionale. Al di là dei numeri però l’inventiva di Francesco si è rivolta

soprattutto verso l’innovazione dei prodotti di pasticceria che oggi tiene conto delle varie

sperimentazioni del ramo ed è attenta ai gusti dei clienti, pur non perdendo di vista la tradizione.

Questi due elementi insieme hanno consentito ai prodotti de “L’Antica Cittadella” di uscire dal

contesto maddalonese per arrivare in tutta Italia. Milano e Firenze sono le mete preferite

dell’esportazione dell’attività. Un successo impensabile quando è iniziata questa avventura e

soprattutto l’esempio di come sia possibile fare impresa anche nelle nostre zone.

«Ho iniziato questa mia attività – ha dichiarato Francesco Russo – quattro fa partendo

assolutamente da zero, con il solo scopo di far conoscere l’attività artigianale dei miei genitori.

Oggi raccolgo i primi e succosi frutti di quell’idea che ancora oggi continua ad essere al centro della

mia attività quotidiana. La speranza per i prossimi anni è quella di arrivare a raggiungere i 100.000

follower sui social ed ad espandere sempre più il nostro business, facendo arrivare i nostro prodotti

artigianali ed innovativi, ad una clientela sempre più vasta. Il sogno principale però resta quello di

diventare un esempio per tanti giovani miei conterranei facendo nascere in loro la consapevolezza

che anche al Sud è possibile farsi strada».