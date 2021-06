Investe e uccide sindacalista. Domiciliari per il camionista casertano: “Non volevo farlo”

DRAGONI – Andra’ agli arresti domiciliari Alessandro Spaziano, il camionista 26enne originario di Dragoni, che venerdi’ mattina a Biandrate, nel Novarese, al centro logistico Lidl dove era in corso una manifestazione, ha investito e ucciso, travolgendolo con il suo camion, Adil Belakhdim, sindacalista di SiCobas, 37 anni. E’ questa la decisione del gip del tribunale di Novara al termine dell’udienza di convalida da poco conclusasi nel carcere di via Sforzesca. Secondo quanto si e’ appreso il giovane camionista ha risposto alle domande del magistrato dando piena collaborazione.

Spaziano, difeso dall’avvocato Gabriele De Juliis del foro di Napoli, e’ stato interrogato dal gip Andrea Guerrerio. Confermate le accuse di omicidio colposo stradale, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo reato si riferisce alla circostanza del tentativo messo in atto da un agente della Digos della Questura di Novara di fermare il camionista, appoggiando il proprio distintivo sul parabrezza del camion e intimando l’alt. Il camionista ha risposto a tutte le domande del magistrato, ribadendo di non avere assolutamente avuto la volonta’ di uccidere nessuno: e’ stata la paura, secondo la versione fornita dal giovane casertano, a spingerlo a fuggire per qualche minuto, salvo poi fermarsi e chiamare egli stesso il 112.