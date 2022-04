MONDRAGONE – Investe monopattino, abbandona l’auto, una Seat Ibiza, e scappa a piedi. É quanto accaduto ieri in via Razzino a Mondragone. É stato così che dagli accertamenti successivi effettuati dagli agenti della polizia Municipale è emerso che il conducente era intestatario di 100 automobili. La polizia locale ha avviato un’attività di inchiesta e non si escludono maggiori sviluppi sulla vicenda.