Investire in Borsa da casa è possibile? Rischi ed opportunità

Investire in Borsa da casa è davvero possibile? E a cosa bisogna stare attenti nel momento in cui si investe nei mercati finanziari da casa propria?

Per scoprirlo, c’è un solo modo: in base a quanto spiegato sul sito www.investireinborsa.org, solo con un’attenta formazione è possibile avvicinarsi al mondo del trading online senza correre particolari pregiudizi, e senza andare incontro a perdite inaspettate o eccessive.

Prendendo spunto da tale concetto di base, ci sembra pertanto opportuno compiere un approfondimento su questo argomento, iniziando con il rammentare che, effettivamente, oggi non solo è possibile investire in Borsa da casa, ma è altresì possibile farlo in maniera ancora più conveniente rispetto al “tradizionale” investimento attraverso il proprio istituto di credito.

Al giorno d’oggi, infatti, i mercati finanziari sono accessibili dietro pochi clic e senza alzarsi dal proprio divano o dalla propria scrivania, semplicemente ricorrendo alle piattaforme di trading che i migliori broker regolamentati mettono a disposizione della propria clientela. Si tratta di software semplici da utilizzare e da configurare, e che permetteranno di fare investimenti su migliaia di diversi asset, in maniera gratuita o, comunque, a condizioni economiche sicuramente più vantaggiose rispetto a quelle che potrebbero essere applicate dalla propria banca.

Attenzione, però: il fatto che oggi sia possibile avere accesso ai mercati finanziari in modo così conveniente e immediato, non significa che ottenere del denaro dai propri investimenti sia diventato più semplice. Anzi, è lecito affermare che il moltiplicarsi degli strumenti finanziari e degli asset oggi a disposizione abbia complicato ancor di più le cose ai trader più ambiziosi, che finiranno con l’imbattersi in un panorama sempre più complesso e diversificato.

È per questo motivo che dinanzi alle tante opportunità che i mercati finanziari possono offrire, e che in particolar modo il trading online da casa può garantire, occorre pur sempre fare i conti con i pericoli e i rischi delle operazioni di investimento.

Oltre al timore di andare incontro a delle vere e proprie truffe (che potete comunque scongiurare investendo solo ed esclusivamente attraverso broker regolamentati e autorizzati), il principale pericolo che un trader corre è quello di investire in maniera non lineare rispetto al proprio profilo di rischio. Ovvero, il pericolo è che il trader assuma posizioni che lo esporranno a perdite eccessive rispetto a quelle tollerabili e… spesso senza nemmeno aver compreso per quale motivo si sono contabilizzati quei risultati così negativi.

Per evitare tutto questo, il “segreto” è uno, e solo uno: curare la propria formazione, in maniera tale da capire sempre che cosa si sta facendo, e come. Non fermate mai il vostro percorso di apprendimento, e rinnovatelo giorno dopo giorno per poter costruire una solida strategia, rispettosa del vostro profilo da investitore. Quindi, non dimenticatevi di testare la sostenibilità di questa strategia sui mercati, in condizioni reali, ma con l’uso di un conto demo, una piattaforma dimostrativa che vi permetterà di investire del denaro virtuale messo a disposizione dal broker. Un buon allenamento prima di fare sul serio!